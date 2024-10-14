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Ufuk Özkan'a nafaka şoku: 45 bin TL derken şimdi de...

Ufuk Özkan'a nafaka şoku: 45 bin TL derken şimdi de...

17 yıllık eşi Nazan Özen’le ayrıldıktan sonra nafaka yüzünden davalık olan Ufuk Özkan 45 bin TL olan davanın neredeyse 3 katına çıkmasına isyan etti.

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Ufuk Özkan geçen yıl karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanelik olmuş zor günler yaşamıştı. Sağlık sorunları devam eden Ufuk Özkan oğlunun annesi Nazan Özen ile de sorunlar yaşıyor.

Bir süre önce boşandığı 17 yıllık eşi Nazan Özen’le nafaka davası olan Ufuk Özkan boşanma davası sonrası mahkemenin belirlediği 45 bin TL nafakanın azaltılması için nafaka indirim davası açmıştı. Ancak nafaka arttı.

Karaciğer yetmezliği ile mücadele eden ve sağlığına kavuşan Ufuk Özkan, Sabah'a konuşarak isyan etti. Oyuncu "Ödeyeceğim nafaka 114 bin lira oldu. Gelirim tabii ki dizide çalıştığım dönemlere göre ciddi anlamda düştü. Sağlığım için dizi yapmıyorum. Ben tiyatro yapıyorum, ayda bu kadar para kazanmıyorum. Minimal yaşayamıyorum dedi.

Ufuk Özkan konuşmasında "Biliyorsunuz, iki sene önce boşandım. Nafakam 45 bin TL'den 74 bin TL'ye çıktı. Şimdi de 114 bin TL oldu. Ben ayda 114 bin TL kazanmıyorum ki, nafakayı nasıl ödeyeyim? Zaten nafaka düşürme davası açtım. Yani hiç harcama yapmasam da bu miktarı ödeyemem" diyerek isyan etti.

ESKİ EŞ İSYAN ETMİŞTİ

Nazan Özen “Kasım ayından beri yaklaşık 6 aydır tek kuruş nafaka ödemiyor. Kendisine her türlü ödeme kolaylığını ve anlayışı göstermemize rağmen hiçbir olumlu adım atmadı. En azından evladının temel ihtiyaçlarını gidermek adına iyi niyet göstermesi gerekirken kendisi konuyla ilgili olumsuz tavrını sürdürmekte ısrar ediyor” demişti.

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