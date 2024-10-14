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Şimşek'ten Nobel Ekonomi Ödülü kazanan Daron Acemoğlu'na tebrik

Şimşek'ten Nobel Ekonomi Ödülü kazanan Daron Acemoğlu'na tebrik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Simon Johnson ve James Robinson ile birlikte Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nu tebrik etti

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İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı.

Açıklamada, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarından dolayı Türk Prof. Dr. Daron Acemoğlu, İngiliz Prof. Dr. Simon Johnson ve İngiliz Prof. Dr. James Robinson'un kazandığı bildirildi.

Acemoğlu'nun ödülü kazandığının açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de tebrik mesajı paylaştı.

Bakan Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada "Kurumların oluşumu ve refaha etkisine yönelik çalışmalarıyla 2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan değerli ekonomist Sayın Daron Acemoğlu’nu yürekten tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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