Seramik devi konkordato ilan etti

Türkiye’nin en büyük seramik üreticilerinden Hitit Seramik, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. Geçmişte dünyanın en büyük 5. seramik firması olan şirket için mahkeme, 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Şirketin kurucusu İbrahim Hizal’ın ölümüyle başlayan süreçte, ekonomik kriz ve yeni yönetimin hataları şirketin düşüşünde etkili oldu.

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Türkiye’nin seramik sektörünün gururu olan Hitit Seramik, yaşadığı zorlu sürecin sonunda konkordato başvurusunda bulundu. Geçmişte vergi rekortmeni olan ve dünya çapında büyük başarılara imza atan şirket, kurucusu İbrahim Hizal’ın ölümüyle birlikte yönetimde yaşanan değişiklikler ve ekonomik krizin etkisiyle zorlu günler geçirdi. Mahkeme tarafından atanan 3 kişilik bir heyet, şirketin mali durumunu inceleyecek ve konkordato sürecinin neticesine karar verecek.

Hitit Seramik tarafından konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada, konkordato sürecine girilmesinin temel nedenleri arasında pandemi sonrası başlayan ekonomik belirsizlik ortamı gösterildi.

Şirket yetkilileri, Avrupa Birliği’ndeki gümrük vergilerinin artmasının, TL’nin değer kaybının ve faiz oranlarının beklentilerin üzerinde seyretmesinin kısa vadeli ödemelerde zorluk yarattığını vurguladı.

Şirketten yapılan açıklama şu şekilde:

“Kamuoyunun bilgisine,

Hitit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, 1991 yılından bugüne; Türkiye geneli, Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika kıtalarındaki iş paydaşlarımıza 600 çalışanımız ile hizmet vermekteyiz.

33 yıllık geçmişimizle, vizyoner bakış açısı ile özgün tasarımlı, kalite kriterlerinden taviz verilmemiş ürünler sunan; ilkeli üretim ve ticaret yapan marka kimliği ile tanınan, ihracat gücü kuvvetli ve bu konuda bir çok ödül almış, seramik ve porselen kaplama malzemesi üreten bir şirketiz. Türk ve dünya seramik sektörü içinde gücünü; doğru yatırımları, işbilir kadroları ve yaygın ticaret ağı ile büyütmüş olan şirketimiz her zaman hizmet ve çözüm odaklı yaklaşımları ile paydaş ilişkilerini yürütmüştür.

Ancak pandemi sonrası Avrupa Birliği ülkeleri genelinde şirket ürünlerimize uygulanan gümrük vergisinin arttırılmasını müteakip yaşanan denge değişiklikleri, son dönem ekonomideki nakit sıkışıklıkları, TL deki değer kaybı ve akabindeki faiz düzeylerinin planlanın üzerine çıkması sebepleri ile şirketimiz, kısa vadeli ödemelerde sıkıntı yaşamaya başlamıştır. Bu durum, alım satım sürecimizdeki faaliyetleri etkilemeye başlamıştır.

Pazar koşullarına uyum sağlamak, mevcut ödeme yapımızda sürdürülebilir ve çözümcü değişikliklere gitmek, bazı tedbirler almak ve yasal süreçleri devreye sokmak adına Yönetim Kurulu kararı ile yeniden yapılandırma sürecini başlatmış bulunmaktayız. Bu doğrultuda 9.10.2024 tarihi itibari ile Av. Muhammet Yusuf Arı tarafından yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine yapılan konkordato talebimiz gereğince, mahkemece tedbir kararı alınmıştır.

Hitit Seramik A.Ş. dalgalandırdığı “Türk Markası “kimliği bayrağı ile milli bir değerdir. Yeniden yapılandırma sürecinde temel amaç; müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve iş paydaşlarımızın haklarını korumaktır. İşinin başında olan tüm ekibi ile birlikte, bu süreci sağlam ve kararlı adımlarla yürütecek olan şirketimiz, markamızı daha güçlü bir şekilde ileriye taşıyacaktır.”