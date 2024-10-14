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İsrail medyası İran iddiası! Konunun nasıl kapatılacağı belli oldu

İsrail medyası İran iddiası! Konunun nasıl kapatılacağı belli oldu

Tahran yönetiminin, İsrail'in İran'a olası karşı saldırısını "sınırlı tutması halinde" konuyu kapatacağına dair ABD'ye mesaj ilettiği iddia edildi.

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İsrail'in "Reshet Bet" radyosunda yayınlanan haberde, İsrail'in İran'a olası saldırısına ilişkin Tahran yönetiminin üçüncü ülke aracılığıyla ABD'ye bir mesaj gönderdiği ileri sürüldü.

Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, İsrail'in İran'a olası saldırısının "sınırlı olması" halinde Tahran yönetiminin "konuyu kapatacağı" öne sürüldü.

İsrail, 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğunu hedef almış, bunun üzerine İran da İsrail'e füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla misillemede bulunmuştu.

ABD'den gelen baskılar nedeniyle İsrail'in bu saldırıya sert bir karşılık vermediği belirtilmişti.

İsrail'den sert bir karşılık gelmemesi üzerinde İran, 19 Nisan'daki Tel Aviv'in "ufak çaplı misillemesine" karşılık vermemişti.

İran son olarak 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

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