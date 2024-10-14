Gazze'de son durum: Can kaybı 42 bin 289'a yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, saldırılarda ölenlerin sayısı 42 bin 289'a, yaralananların sayısı ise 98 bin 684'e yükseldi.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 374 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 62 kişinin yaşamını yitirdiği, 220 kişinin yaralandı.

Buna göre İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde 487 kişi hayatını kaybetti, 1831 kişi de yaralandı.

Saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana toplam can kaybının 42 bin 289'a, yaralı sayısı da 98 bin 684'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.