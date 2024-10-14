En tartışılan konu sokak hayvanları! Gaziantep'te harika proje! Herkes Fatma Şahin'i örnek alsa!

Son günlerde ülkenin en tartışılan konusu haline gelen sokak hayvanları üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çok güzel projelere imza atmış durumda.

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İnsanları, çevreyi ve doğadaki tüm canlıları emanet bilerek korumaya, sürdürülebilir bir sistem kurmaya yönelik yatırımlarına aralıksız devam eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik yaptığı yatırımlarla yaşanacak sorunlara karşı koruyucu- önleyici tedbirler alıyor.

Hepsini ve daha fazlasını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Hadi Başlayalım" programında Hadi Özışık'a anlattı.

Hadi Özışık'ın programının tamamını izlemek için tıklayın...