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CHP'den asgari ücret açıklaması: Tam anlamıyla fiyasko

CHP'den asgari ücret açıklaması: Tam anlamıyla fiyasko

CHP'li Gamze Taşcıer açlık sınırının geldiği boyuta dikkat çekerek asgari ücrete zam talebinde bulundu. Taşçıer, "Asgari ücrete acil zam yapılmalıdır. Enflasyon karşısında eriyen tüm maaşlar derhal revize edilmelidir." ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de açlık sınırının son bir yılda 6 bin 485 lira artarak, eylül ayında 21 bin liraya ulaştığını belirtti.

Dört kişilik bir ailenin açlık sınırının asgari ücretin 4 bin lira üzerine çıktığını aktaran Taşcıer, şunları kaydetti:

"Hangi makroekonomik denge halkın açlık sınırının altında yaşamasını haklı çıkarabilir? Hangi satın alma gücü ile açlık sınırının 4 bin lira altında kalan maaşları yukarı çekebilirsiniz? Bu sorulara hükümetin verecek cevabı yoktur çünkü asgari ücret politikası tam anlamıyla bir fiyaskodur. Türkiye'de işçilerin, emekçilerin ve dar gelirlilerin geçim şartları giderek daha da zorlaşırken, hükümetin bu tutumu, milyonların temel ihtiyaçlarının bile karşılanması artık imkansız hale gelen lüks tüketime dönüştürmüştür.''

Asgari ücrete acil zam yapılması gerektiğini belirten Taşçıer, ''Halkın cebinden çalınan satın alma gücünü geri vermek hükümetin asli görevidir. Asgari ücrete acil zam yapılmalıdır. Hükümetin oyalama politikalarına son verilmeli, işçilerimizi ve dar gelirli vatandaşlarımızı daha fazla açlık sınırının altında ezmeye son verilmelidir. Enflasyon karşısında eriyen tüm maaşlar derhal revize edilmelidir. Makroekonomik denge adı altında emekçilerin sırtına yüklenen adaletsiz vergi kamburları derhal kaldırılmalıdır."

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