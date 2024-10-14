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Almanya, İsrail’in UNIFIL'e saldırısını kınadı

Almanya, İsrail’in UNIFIL'e saldırısını kınadı

Almanya, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef alan saldırılarını kınadı.

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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Lübnan'ın güneyindeki durumu artan büyük bir endişeyle izlediklerini söyledi.

Şu ana kadar 5 barış gücü askerinin yaralandığı ve UNIFIL karakolunda önemli ölçüde hasar meydana geldiğini bildiklerini aktaran Fischer, BM Barış Gücü askerlerine saldırılmasının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Fischer, "Lübnan'ın güneyinde ve dünyanın başka yerlerinde BM misyonlarına yönelik tüm saldırıları kınıyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'den saldırı nedeniyle acilen kapsamlı bir açıklama beklediklerini vurgulayan Fischer, İsrail tarafıyla bunun için görüşmelerde bulunduklarını kaydetti.

Fischer, İsrail ordusu da dahil olmak üzere çatışmanın tüm taraflarının, savaş faaliyetlerini yalnızca çatışmanın diğer tarafın askeri hedeflerine yöneltmeleri yükümlülüğünü taşıdıklarını söyledi.

UNIFIL’in geri çekilme talebinin tek taraflı yapılamayacağını ifade eden Fischer, UNIFIL’in BM Güvenlik Konseyince görevlendirildiğine işaret ederek mevcut eylemlere karşı UNIFIL’in nasıl yanıt vereceğine ilişkin karar alma görevinin Güvenlik Konseyinde olduğunu kaydetti.

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