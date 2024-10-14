İzlanda - Türkiye maçı (CANLI YAYIN)

UEFA yetkilileri saha şartlarının uygun olduğunu bildirerek, İzlanda-Türkiye maçının belirlendiği saatte oynatılmasına karar verdi. A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Abone ol

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

İzlanda 0-0 Türkiye (CANLI SKOR)

Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonundan Damian Sylwestrzak düdük çalacak. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paweł Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Marcin Kochanek olacak.

İLK 11'LER

İzlanda: Valdimarsson, Fridriksson, Ingason, Gudmundsson, Óskarsson, Tómasson, Anderson, Grétarsson, Traustason, Ellertsson, Gudjohnsen

Türkiye: Uğurcan, Zeki Çelik, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun Kökçü, İrfan Can, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan

Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın İzlanda ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın zemindeki buzlanma nedeniyle ertelenmesi gündemdeydi. Yapılan son incelemeler sonrası UEFA yetkilileri ve hakemler maçın oynanmasına karar verdi. UEFA alınan kararın ardından TFF'ye bilgi verdi.

ULUSLAR LİGİ'NDEKİ 4. MAÇ

Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 yendi.

Gruba sahasında 2-0'lık Karadağ galibiyetiyle başlayan İzlanda ise ikinci maçında Türkiye'ye 3-1 yenildi ve son mücadelesinde sahasında Galler ile 2-2 berabere kaldı.

Dördüncü maçlar öncesinde Türkiye, 7 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta 5 puanlı Galler 2'nci, 4 puanlı İzlanda 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor.