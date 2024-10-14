Galatasaray'da bir devir kapanıyor: Muslera'nın alternatifleri belli oldu

Galatasaray'ın 13 yıllık file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarda son sezonunu oynuyor.

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Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Okan Buruk, "Geçen sene de bu sene de ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var. Muslera gidince kaleci bulmak kolay değil." diye konuşmuştu.

Akşam'ın haberine göre, Galatasaray'ın Uruguaylı kalecinin ayrılığının ardından listesinde yer alan isimler belli oldu.

İşte listedeki o isimler:

Sarı-kırmızılıların listesinin en başında Napoli forması giyen Alex Meret'in bulunduğu kaydedildi. 27 yaşındaki italyan kalecinin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Yerli adaylar arasında yer alan ilk ismin ise Doğan Alemdar olduğu kaydedildi. Rennes ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan milli kaleci, Galatasaray'ın bir başka tercihi olabilir.