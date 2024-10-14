BIST 8.699
DOLAR 34,26
EURO 37,41
ALTIN 2.922,09
HABER /  GÜNCEL

Beren Su'nun hayatını kaybettiği asansör kazasıyla ilgili 3 itfaiye görevlisi tutuklandı

Beren Su'nun hayatını kaybettiği asansör kazasıyla ilgili 3 itfaiye görevlisi tutuklandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde 23 Temmuz'da bir çocuğun asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin kusurlu bulunan 3 itfaiye görevlisi "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı.

Abone ol

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir apartmanın asansöründe mahsur kalan iki çocuktan B.S.B'nin, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda itfaiye görevlileri E.A, B.Y. ve B.B'nin kusurlarının bulunduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, Başsavcılığın 25 Temmuz tarihli yazısı üzerine Ankara Valiliğinin söz konusu kişiler hakkında soruşturma izni verdiği, şüphelilerin buna itirazda bulunduğu anımsatıldı.

Bu itirazın reddedilmesi üzerine, 3 itfaiye görevlisinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, adliyeye sevk edilen şüphelilerin, Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı cevap
Adana Lezzet Festivali'nde hedef 1,5 milyon ziyaretçi
Adana Lezzet Festivali'nde hedef 1,5 milyon ziyaretçi
İzlanda - Türkiye maçı (CANLI YAYIN)
İzlanda - Türkiye maçı (CANLI YAYIN)
İstanbul Valisi Davut Gül'den, Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın açıklamalarına tepki
İstanbul Valisi Davut Gül'den, Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın açıklamalarına tepki
Netanyahu: Beyrut dahil tüm Lübnan'ı vurmaya devam edeceğiz
Netanyahu: Beyrut dahil tüm Lübnan'ı vurmaya devam edeceğiz
Galatasaray'da bir devir kapanıyor: Muslera'nın alternatifleri belli oldu
Galatasaray'da bir devir kapanıyor: Muslera'nın alternatifleri belli oldu
Lübnan'dan göç edenlerin sayısı 430 bine yaklaştı
Lübnan'dan göç edenlerin sayısı 430 bine yaklaştı
ABD’den vatandaşlarına Lübnan’ı terk edin çağrısı
ABD’den vatandaşlarına Lübnan’ı terk edin çağrısı
Bir kilo zeytinin maliyeti 34,2 lira
Bir kilo zeytinin maliyeti 34,2 lira
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 maddeyle ilgili tartışma yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 maddeyle ilgili tartışma yok
Savcıyı tehdit eden çetenin 5 üyesine tutuklama talebi
Savcıyı tehdit eden çetenin 5 üyesine tutuklama talebi
''Jahrein'' adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi
''Jahrein'' adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi