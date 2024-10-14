Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı cevap

Son günlerde anayasanın ilk üç maddesiyle ilgili ortaya atılan iddialarla ilgili paylaşımda bulunan CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X paylaşımında "Sizin derdiniz anayasa falan değil bölünmez bütünlüğümüzdür" ifadelerini kullanmıştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’ndaki kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunarak, Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı şekilde cevap verdi.

Erdoğan,

“Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle ilgili daha önce defalarca kamuoyuna açıkladığımız üzere partimizin ve Cumhur İttifakı’nın herhangi sorununun olmadığını, ilk 4 madde üzerinden yapılan tartışmaların sürece katkısı olmadığını ifade etmek istiyorum. Sınırlarımızın hemen ötesinde her gün yeni bir çatışma patlak verirken siyaset kurumunun eski alışkanlıklarla yoluna devam etmesi mümkün değildir. İç cephemizi tahkim etmek önemli. Siyasette diyalog zeminini güçlendirmeliyiz. Müşterek paydaları olabildiğince büyütmeliyiz.

Partisi tarafından dışlanmış, hatta istenmeyen adam ilan edilmiş...

Türkiye, son zamanda siyasi yumuşama iklimine girdi. Milli meselelerde ortak paydada buluşma arayışları artmaya başladı. Bu adımları zehirlemeye yönelik girişimler çoğaldı.

Partisi tarafından dışlanmış, hatta istenmeyen adam ilan edilmiş kimi eski siyasetçilerin ekran-ekran dolaşıp kutuplaştırıcı söylemlerle sağa sola sataşmasını özellikle siyasette yumuşama atmosferini provokatif ifadelerle hedef tahtasına koymasını asla iyi niyetli bulmuyoruz.

Karşımızda girdiği tüm seçimleri kaybeden, son olarak parti içi yarışı da kaybederek rekor kıran bir zatın bizimle, ittifak ortaklarımızla, daha vahimi Türkiye’yi birlikte yönetmeye talip olduğu eski ortaklarla ilgili hakaretamiz ifadelerine cevap vermeyi kendimize zül addediyoruz.