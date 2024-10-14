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A Milli Takım'a Kenan Yıldız'dan kötü haber

A Milli Takım'a Kenan Yıldız'dan kötü haber

A Milli Takım'ın İzlanda ile oynadığı maçta sarı kart gören Kenan Yıldız, Galler maçında cezalı duruma düştü.

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A Milli Futbol Takımımız, İzlanda ile oynadığı zorlu mücadelede sadece sahada değil, saha dışında da mücadele vermek zorunda kaldı.

Maçın 56. dakikasında genç yetenek Kenan Yıldız, hakemin kararına yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart ile cezalandırıldı. Bu sarı kart, Kenan için sadece bir uyarı değil, aynı zamanda bir sonraki maç için bir yokluk anlamına geliyor.

GALLER MAÇINDA YOK

Kenan Yıldız'ın genç yaşına rağmen sergilediği performans ve potansiyel, ona Türk futbolunda büyük umutlar bağlanmasına neden olmuştu. Ancak, bu sarı kart, onun Galler karşısında milli formayı giymesine engel oldu. Bu durum, hem Kenan için büyük bir hayal kırıklığı, hem de takım için stratejik bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

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