İzlanda-Türkiye maçında yasadışı bahis reklamı skandalı! Acun Ilıcalı'dan açıklama

İzlanda-Türkiye maçında da yasadışı bahis skandalı yer aldı. Milyonların izleyeceği maça reklam vermekten çekinmeyen Meritking firmasının adı panolara yansıdı. Acun Ilıcalı, "Bunu kasten manipüle edenlere; biz herhangi bir anlaşma yapmadık, paranın yarısını da almadık." ifadeleriyle ezeli rakibi Galatasaray'a gönderme yaptı.

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup’taki 4’üncü maçında İzlanda’ya konuk oldu. İzlanda rejisi tarafından kontrol edilen yayında gösterilen yasadışı bahis reklamları sosyal medyada gündem oldu.

Gösterilen reklamlardan Türk rejisinin sorumlu olmadığı ve tamamen İzlanda'ya verilen reklamlardan kaynaklandığı öğrenildi. TV 8'de yayınlanan maça herhangi bir müdahale edilemediği için Türk futbolseverler yasadışı bahis reklamına maruz kaldı.

Maçı anlatan spiker Alp Özgen, "Saha kenarında yer alan reklam panolarıyla alakalı tüm tasarruf İzlanda Futbol Federasyonu'na aittir. TFF ve TV 8'in bu konuyla hiçbir dahli yoktur." şeklinde açıklama yaptı.

ACUN ILICALI'DAN GALATASARAY'A GÖNDERME

Konuya ilişkin konuşan Acun Ilıcalı "Öncelikle Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Reklam panolarıyla ilgili somut bir cevap vereyim; LED ekranlar İzlanda Federasyonu’na ait, bizimle uzaktan yakından ilgisi yok. Bunu kasten manipüle edenlere; biz herhangi bir anlaşma yapmadık, paranın yarısını da almadık" dedi.

Sarı-kırmızılı kulüp bir internet sitesiyle reklam anlaşması yapmış ancak bu sitenin yasa dışı bahis sitesi olduğu ortaya çıkmıştı. Daha sonra ise anlaşma iptal edilmişti.