İzlanda - Türkiye maçına damga vuran hareket

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geldi. Maç öncesi gerçekleştirilen seremonide milli futbolcularımız, eşofman üstlerini üşümesinler diye İzlandalı çocuklara giydirdi.

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar, daha önce 7 maçta sadece 1 kez berabere kalabildiği İzlanda deplasmanına çıktı. Millilerimiz rakipten daha önce zorlu hava şartları ile de mücadele etmek zorunda kaldı. Maç sırasında havanın 0 derece olduğu öğrenildi.

Seremonide çıkan çocukların ise bu soğuk hava karşısında tedbir olarak bere ve eldiven giydikleri gözlendi.

İzlanda Milli Takımı'nın seremoni sırasında önünde duran çocukların soğuk hava karşısında zaman zaman zorlandıkları görüldü.

O sırada Milli Takımımız'ın futbolcularından oldukça güzel bir hareket geldi ve maça damgasını vurdu.

İlk olarak İstiklal Marşımızın okunduğu sırada Merih Demiral önündeki çocuğa eşofman üstünü vererek üşümesini engellemek istedi. Bu görüntü kısa sürede güzel görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Merih Demiral'ın yanı sıra diğer milli futbolcularımız da çocukların üşümesine izin vermedi.

Tüm futbolcularımız seremoni sırasında çocuklara eşofman üstlerini vererek alkışlanacak harekete imza attılar.