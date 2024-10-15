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İran yeni yaptırımları kınadı

İran yeni yaptırımları kınadı

İran, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin Tahran'ın Rusya'ya balistik füze transferi iddiası ve İsrail'e düzenlediği füze saldırıları nedeniyle getirdiği yeni yaptırımları "hukuka aykırı" olarak niteleyerek kınadı

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin Rusya'ya balistik füze sattığına dair iddiaların doğru olmadığını ve AB ile İngiltere'nin yaptırımlarını kınadıklarını bildirdi.

İran'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa karşı olduğunu ve sorunun çözümü için diplomatik çözüm çağrısında bulunduğunu yineleyen Bekayi, Rusya gibi diğer ülkelerle savunma alanında yaptıkları işbirliklerinin üçüncü taraflara karşı olmadığını savundu.

Bekayi, AB ile İngiltere'nin İran'a yönelik yaptırımlarını "haksız" ve "hukuka aykırı" şeklinde niteleyerek, aynı ülkelerin Gazze ile Lübnan'da soykırım ve savaş suçları işleyen İsrail'e silah desteği vererek bu suçların ortağı olduğunu ifade etti.

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