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Özgür Demirtaş'tan 'kredi kartları iptal edilsin' diyen Mustafa Destici'ye yanıt

Özgür Demirtaş'tan 'kredi kartları iptal edilsin' diyen Mustafa Destici'ye yanıt

Ekonomist Özgür Demirtaş, kredi kartlarının limitlerini 100.000 liradan 99.000 liraya düşürenlerin kartlarının iptal edilmesini isteyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye yanıt verdi. Demirtaş, "Bunca işsiz varken, kendi çocuğunu meclise sokanların vatandaşlığı iptal edilsin." dedi.

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Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici, savunma sanayiine destek için vatandaştan 750 TL'lik vergi kesilmesini öngören yasa teklifine karşı çıkanlara tepki göstermeye devam ediyor.

Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici, savunma sanayiine destek için vatandaştan 750 TL'lik vergi kesilmesini öngören yasa teklifine karşı çıkanlara tepki göstermiş "Ver kardeşim! Vermezsen sonun Suriye, Irak, Filistin gibi olur. Onun vermediği 750 lirayı da biz veririz, bu millet verir" demişti.

"KREDİ KARTLARINI LÜTFAN İPTAL EDİNİZ"

Destici bu defa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bankalara seslendi. Mustafa Destici paylaşımında "Başta devlet bankalarımız olmak üzere tüm milli bankalara çağrımızdır:

Ülkemize ve milletimize yönelik tehditlere karşı, kahraman Türk Ordumuzu daha güçlü hale getirmek gayesiyle Savunma Sanayi için oluşturulacak olan ek fona, ayda sadece (yaklaşık bir paket sigara ya da lüks kafelerde bir bardak çay parası olan) 62.5 lira, yılda 750 lira vermemek için, kredi kartlarının limitlerini 100.000 liradan 99.000 liraya düşüren, yüksek gelirlere sahip, “savunma sanayimizin gelişmesine direnç oluşturmaya çalışan”, başta bir konserden milyonlar alan hayırsız sanatçılar ile dolarla maaş alan medya mensuplarının ve bunu yapan siyasetçilerin kredi kartlarını lütfen iptal ediniz." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Mustafa Destici’nin bu sözleri gündem olurken bir yorum da Özgür Demirtaş’tan geldi. Demirtaş paylaşımında "Bunca işsiz varken, kendi çocuğunu meclise sokanların vatandaşlığı iptal edilsin." yorumunu yaptı.

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