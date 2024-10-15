Bedelli askerliğe zam yolda 242 bin iddiası

Yıl başında yapılacak memur zammı bedeli askerlik tutarı için de zam anlamına geliyor. 2024’te 217 bin lirayı aşan bedelli askerlik ücretinin yeni yılın ilk yarısı için 25 bin TL’ye yakın artacağı tahmin ediliyor. Bedelli askerlik ücreti 242 bin 555 lirayı bulabilir.

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Bedelli askerlik ücreti Temmuz 2024’te yüzde 19,31’lik memur zammıyla 182 bin 609 liradan 217 bin 871 liraya yükseldi. Ocak 2025’te yapılacak memur zammıyla bedelli askerlik tutarı da artacak.

6 aylık enflasyon farkı ile memur zam oranı OVP’de yer alan yüzde 41,11’lik tahmine göre yüzde 11,33 olacak. Bu oran 2025 bedelli askerlik ücretini 242.555 lira seviyesine çıkaracak.

Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak günü saat 10.00’da TÜİK tarafından duyurulacak. Yeni bedelli askerlik ücreti belli olmadan 24.684 TL daha ucuz ödemek için sadece birkaç aylık bir süre kaldı.

Temmuz 2024’te Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı duyuruda “Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217.871,04 (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) oldu. Bedelli askerlik müracaatı 8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bu fiyat üzerinden yapılmakta.