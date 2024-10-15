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Emma Watson, Türkiye'ye geliyor

Emma Watson, Türkiye'ye geliyor

Harry Potter serisinin unutulmaz karakteri Hermione Granger'a hayat veren yetenekli oyuncu Emma Watson, Türkiye'ye geliyor. İki günlüğüne Türkiye'yi ziyaret edecek olan Watson'ın, İstanbul ve Ankara'da bir dizi etkinliğe katılacağı öğrenildi. Başta tarihi ve kültürel mekanlar olmak üzere, birçok farklı noktayı gezeceği belirtiliyor.

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Harry Potter serisinin sevilen karakteri Hermione Granger'a hayat veren Emma Watson, Türkiye'ye geliyor.

'Güzel ve Çirkin', 'Küçük Kadınlar' ve 'The Circle' gibi birçok yapımda yer alan İngiliz oyuncu Emma Watson'ın bir film görüşmesi için iki günlüğüne Türkiye'ye geleceği, İstanbul ve Ankara'da tarihi yerleri de gezeceği belirtildi.

10 yaşından beri beyazperdede birçok karaktere hayat veren Emma Watson, 2019'da 'Küçük Kadınlar'dan sonra oyunculuğa ara verdiğini açıkladı. Watson, 2022'de yönetmenliğini yaptığı 'Prada Paradoxe'u çekti.

Emma Watson; "Oyunculuktan uzaklaştığım için çok memnunum. Çünkü daha önce sahip olduğumu düşünmediğim bir şekilde kendi sesime, yaratıcı alanıma ve egemenliğime sahip olduğumu hissediyorum" demişti.

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