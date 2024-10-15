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Burger King açılışı çamur atmaya döndü! Rize İl Başkanı çuvallayınca hedef belediye başkanı oldu!

Rize'nin Merkez Çarşı Mahallesi'nde bulunan AVM önünde düzenlenen Burger King açılışında İsrail'i protesto eden Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Sağlam'ın saldırıya uğramasına yönelik tepkiler devam ediyor.

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AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'in Burger King açılışıyla ilgili ünlü şair Mehmet Akif Ersoy'un şiirini okuyamaması gündeme oturdu. Basın açıklamasında bulunan İl Başkanı Yılmaz Katmer, Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Sağlam'ın İsrail'i protesto ettiği için darp edilmesiyle ilgili "Keşke o gün açılış olmasaydı. Bütün arkadaşlarımızın arkasındayız. Şöyle arkasındayız. Hiçbir tanemizi İsrail yanlısı olarak göremezler” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rize'de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri hakkında disipline sevk kararı alındığını açıkladı.

Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.

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