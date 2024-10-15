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Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu: Gösteri yapıyor!

Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu: Gösteri yapıyor!

A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu'nun, İzlanda deplasmanındaki performansı Portekiz'de manşetleri süsledi. İşte Portekiz basınında Kerem Aktürkoğlu yankıları...

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Bu sezon Benfica'ya transferi sonrası muhteşem bir performans gösteren Kerem Aktürkoğlu, İzlanda'yı da boş geçmedi. Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın İzlanda'yı 4-2 yendiği karşılaşmada ceza sahası dışından harika bir şutla ağları bulan futbolcu Portekiz'de büyük yankı uyandırdı.

Uluslar Ligi'nde attığı 4 gol ile Benjamin Sesko ve Victor Gyökeres ile gol krallığını paylaşan Kerem Aktürkoğlu için Portekiz basınında yer alan haberler şöyle:

SAPO'da yer alan haberde Kerem Aktürkoğlu'nun 90+5. dakikada attığı golden övgiyle söz edildi. Ayrıca milli futbolcunun Arda Güler'in attığı golde kaleciye yaptığı baskıya da ayrı parantez açıldı.
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ZERO ZERO: "Türkiye, Aktürkoğlu'nun muhteşem golüyle 4. Grup'ta liderliğini sürdürdü"

Maçta normal sürenin bitmesine 10 dakikadan az kala 3 golün gelmesinde düello olarak bahseden Zero Zero, Kerem Aktürkoğlu'nun skoru belirleyen golüne ise "Harika" yakıştırmasını yaptı.

DESPORTO AO MINUTO: "Aktürkoğlu yeteneğiyle maça damga vurdu"

Desporto Ao Minuto'da Kerem Aktürkoğlu'nun 1 gol ve 1 asistle maça damga vurduğu belirtildi.

O JOGO: "Aktürkoğlu'nun asisti ve golü Türkiye'ye zafer kazandırdı"

O Jogo'da ise Kerem Aktürkoğlu'nun maça etkisini, "Kaleciye baskı yapan Benficalı oyuncu, pasını kestikten sonra topu Arda Güler'e vererek 88. dakikada skoru 3-2 yaptı. 90'+5'te muhteşem bir şutla finali 4-2 yaptı." ifadeleriyle anlatıldı.

A BOLA: "Gecenin en güzel anı Kerem Aktürkoğlu'nun ayaklarından geldi"

Kerem Aktürkoğlu'nun A Milli Takım'ın galibiyetinde belirleyici isim olduğunu belirten A Bola, milli futbolcunun golüne geniş yer aldı. Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle ilgili olarak, "Gecenin en güzel anı Kerem Aktürkoğlu'nun ayaklarından geldi . Benfica'nın golcüsü 90+5'te harika bir gol atarak maçın skorunu belirledi." denildi.

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