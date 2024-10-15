Filistin üzerinden İsrail'e ihracat iddiası Fatih Erbakan'dan hükümete çağrı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Filistin'e çelik ve çimento ihracatının artmasına dikkat çekerek, hükümeti açıklama yapmaya çağırdı. Erbakan, "Filistin'in durumunu göz önünde bulundurduğumuzda çelik ithalatına ihtiyacı olabilir mi?" dedi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

İsrail'le ticaretin devam ediyor olabileceğine dair iddiaları gündeme getiren Erbakan şunları söyledi:

"FİLİSTİN'DE BU KADAR ÇELİKE İHTİYAÇ DUYULABİLİR Mİ?"

11 ay katliam devam ediyor. 'Biz oradaki Filistinli kardeşlerimize gönderiyoruz, ticareti kestik' diyorsunuz. Filistinli kardeşlerimize göndermeye devam edilseydi. Aylarca yalanlıyorsunuz, arkasından doğrudan doğruya devletin kurumların da bu ticaretin içinde olduğu ortaya çıkıyor. Şu anki pozisyon Filistin'e gönderiliyormuş gibi yapılarak İsrail'e gönderilmesi. Bu konuda somut, delile dayalı açıklama bekliyoruz. Filistin'e çelik ihracatımız artıyor. Çelik ihracatımız artmış. Filistin'in durumunu göz önünde bulundurduğumuzda çelik ithalatına ihtiyacı olabilir mi? Çimento ihracatımız artmış. Şu anda devam ettiğinden ciddi şüphe duyuyoruz. Açıklama bekliyoruz ama o açıklama gelmiyor.

"ASIL MESELE YAPTIRIM ORTAYA KONULMASI"

Filistin'e gitmek konusunda önümüzdeki günlerde bir adım atılır. 7 Ekim yaşanan katliamdan sonra Avrupa Müslüman Forumu ve Yeniden Refah şemsiyesi altında sempozyumlar yapıldı. Bir farkındalık oluşturulmasına yönelik. Şanlıurfa ve Konya'da Gazze'yle ilgili mitinglerimiz gerçekleşti. Gençlik kollarımızın ortaklaşa düzenlediği miting ve yürüyüşler yapıdı. Burada asıl mesele yaptırım ortaya konması. Bunu sağlayacak olan iktidardır.