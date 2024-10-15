Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Rize İl Başkanı Katmer'i aradı: Bilmediğin şiiri okuma

İsrail destekçisi Burger King'in Rize’deki şube açılışına AK Partili yöneticilerin katılmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Gazeteci Sinan Burhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer’i arayarak “Bilmediğin şiiri okuma” dediğini aktardı.

Abone ol

Ülke genelinde boykot edilen fast food zinciri Burger King'in Rize'deki şube açılışı gündem olmaya devam ediyor.

Açılışa katılan belediye başkanları ve teşkilat yöneticileri hakkında AK Parti yönetimi disipline sevk kararı aldığını açıklamıştı.

Ersoy'un "zulmü alkışlayamam" şiiri

AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, eleştirilere Mevlana'nın sözleri ve Mehmet Akif Ersoy'un şiiriyle yanıt vererek, açılışa katılan belediye başkanlarına sahip çıktı.

Önce destek çıktı sonra geri adım attı

Katmer, şair Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü alkışlayamam" şiirini okuması tartışmaları alevlendirdi. Tepkiler üzerine yeni açıklama yapan Katmer, "Açılışa katılmaları hatadır" diyerek geri adım attı.

Gazeteci Sinan Burhan, Katmer ile ilgili önemli bir ayrıntıyı aktardı. TV 100 kanalında Gürkan Hacır ile “Taksim Meydanı” Programında Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Rize’de Burger King şubesinin açılışı ile ilgili yaşanan tartışmalar ve eleştiriler konusunda açıklamalarda bulundu.

Burhan, Rize İl Başkanı ve Belediye Başkanları sanki bütün bu İsrail’de yaşananlardan sorumlu, Filistin’de katliamlardan sorumlu gibi bazılarının eleştirdiğini bunu kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Sinan Burhan, dünyada Türkiye hariç bütün diktatörlerin İsrail’i desteklediğini söyleyerek "siz getirip 2 tane belediye başkanına bunu koyamazsınız" dedi.

"Bilmediğin şiiri okuma"

Burhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer’i aradığını söyleyerek aralarında geçen diyaloğu aktardı.

Burhan, İl Başkanı’nın bir açıklama yaptığını Mehmet Akif Ersoy’dan bir şiir okuduğunu bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yılmaz beyi arayarak “Niçin böyle bir açıklama yaptın” diye sorduğunu bunun üzerine Katmer’in “efendim bize saldırdılar, İsrail uşağısınız dediler, özellikle sol marjinal guruplar” diyerek böyle bir açıklama yaptığını söyleyince Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da kendisine “Sen o şiiri biliyor musun? Bilmediğin şiiri okuma” dediğini aktardı.