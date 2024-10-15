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Kültür ve Turizm Bakanlığı 175 sözleşmeli sanatçı alacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 175 sözleşmeli sanatçı alacak

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 175 sözleşmeli sanatçı alacak.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısındaki ilana göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde görev yapmak üzere, solist sanatçı, sanatçı, sahne üstü ve sahne gerisinde görev yapmak üzere branş ve sayıda sözleşmeli 166 personel alınacak.

Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde söz konusu kanun kapsamında solist sanatçı ve sanatçı pozisyonu için alınacak 9 yabancı uyruklu sözleşmeli personel ile toplam 175 kişi istihdam edilecek.

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