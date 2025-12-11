Oğuzhan Koç galada aşka geldi! Hazal Subaşı ile sıcak temas

Oğuzhan Koç'un kaleme aldığı ve başrolünü Ayça Ayşin Turan'la paylaştığı "Bugün Güzel" filminin galası gerçekleştirildi. Sinema, sanat ve medya dünyasından birçok ünlünün katıldığı gecede Oğuzhan Koç'a sevgilisi Hazal Subaşı da eşlik etti.