Oğuzhan Koç galada aşka geldi! Hazal Subaşı ile sıcak temas
Oğuzhan Koç'un kaleme aldığı ve başrolünü Ayça Ayşin Turan'la paylaştığı "Bugün Güzel" filminin galası gerçekleştirildi. Sinema, sanat ve medya dünyasından birçok ünlünün katıldığı gecede Oğuzhan Koç'a sevgilisi Hazal Subaşı da eşlik etti. Film gösteriminin ardından Koç, sevgilisini dudağından öperek gecenin dikkat çeken anlarından birine imza attı.
Aksel Bonfil'in senaryosunu kaleme aldığı, Mali Ergin'in yönettiği film, 12 Eylül Cuma günü vizyona girecek.