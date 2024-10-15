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Prof. Dr. Naci Görür’den Elazığ depreminin ardından kritik açıklama!

Prof. Dr. Naci Görür’den Elazığ depreminin ardından kritik açıklama!

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'da meydana gelen 4.4 büyüklüğünde depremden sonra konu hakkında açıklama yaptı. Naci Görür, "Bu depremler 6 Şubat depremlerinin daha önce kırılmış bu zonda tezahürü olarak ortaya çıkıyor" dedi.

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Elazığ Sivrice'de saat 00.05'te yerin 7 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, kent merkezi ve ilçelerde de hissedildi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bu depremler 6 Şubat depremlerinin daha önce kırılmış bu zonda tezahürü olarak ortaya çıkıyor" yorumunu yaptı. 

Görür paylaşımında , "Kavakköy-Sivrice/Elazığ’da 4,4 deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay Zonu içerisinde. Sivrice gölüne yakın. Bu depremler 6 Şubat depremlerinin daha önce kırılmış bu zonda tezahürü olarak ortaya çıkıyor" ifadesini kullandı.

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