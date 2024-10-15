TFF o takım için kararını verdi! Hükmen 3-0 yenik sayıldılar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu’nda Osmaniyespor ile oynanan maçtan çekilen Diyarbekirspor ile ilgili kararını verdi. PFDK, sahadan çekilen Diyarbekirspor’un hükmen 3-0 sayılmasına karar verdi.

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Ziraat Türkiye Kupası 2.Turu’nda Osmaniyespor evinde Diyarbekirspor’u ağırladı. 0-0 sona eren maçın normal süresi sonrası müsabaka uzatmalara gitti. İlk uzatma devresinde 102.dakikada Ali Kucık'ın golüyle 1-0 öne geçen Osmaniyespor, ikinci devreye bu skorla üstün girdi.

Maçın ikinci uzatma devresinin 118. dakikasında bir faul pozisyonunun ardından Diyarbekirsporlu oyuncular, kulübeden gelen talimat ile sahadan çekildi.

Bu maça ilişkin olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararını verdi. Diyarbekirspor’un hükmen 3-0 yenik sayılmasına karar verildi.

PFDK, Diyarbekirspor'a takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten 11 bin 25 lira para cezası verdi. Takımı sahadan çekmesi sebebiyle kaleci antrenörü Remzi Özdoğru'ya 1 maçtan men ve 13 bin 500 lira para cezası, aynı eylem sebebiyle kulüp görevlisi Mustafa İlhanlı'ya da 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

PFDK kararında şu ifadelere yer verildi:

DİYARBEKİR SPOR A.Ş.’nin, 10.10.2024 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FK-DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 11.025.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DİYARBEKİR SPOR A.Ş.’nin, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

Aynı müsabakada DİYARBEKİR SPOR A.Ş. yöneticisi FEYZİ İLHANLI hakkında, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığı anlaşıldığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada DİYARBEKİR SPOR A.Ş. kaleci antrenörü REMZİ ÖZDOĞRU’nun, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DİYARBEKİR SPOR A.Ş. görevlisi MUSTAFA İLHANLI’nın, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."