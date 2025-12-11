Oyuncu Sinem Ünsal'dan büyük başarı! Yılın kadını seçildi
GQ Men of The Year 2025 Ödül Töreni, 10 Aralık gecesi birbirinden ünlü isimleri bir araya getirdi. Türkiye'nin en prestijli gecelerinden biri olarak kabul edilen tören, bu yıl da hem ödülleri hem de kırmızı halı görünümleriyle büyük ilgi gördü. Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Uzak Şehir dizisinin yıldızı Sinem Ünsal'ın "Yılın Kadını" ödülünü alması oldu.
"BENİM İÇİN HER ZAMAN KUĞU"
Ünsal, beyaz elbisesiyle kırmızı halıda adeta kuğu gibi zarif bir görünüm sergiledi. Oyuncunun sevgilisi Berk Cankat ise gecede onu yalnız bırakmadı. Cankat, duygularını şu sözlerle dile getirdi: