DEM Parti Eş Genel Başkanları Demirtaş’ı ziyaret edecek

DEM Parti’nin Eş Genel Başkanları, 16 Ekim Çarşamba günü (yarın) 8 yıldır Edirne Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edecek.

Abone ol

MHP Lideri Bahçeli’nin TBMM'de DEM Partililerle tokalaşması tartışmalara neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Bahçeli'nin girişimini desteklemesi ve sorunların diyalog yoluyla çözüleceğine yönelik ifadeler kullanmıştı. Bunun üzerine gözler DEM Parti ve Edirne Cezaevinde bulunan HDP’nin eski eş genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a çevrilmişti.

medyascope'den Ferit Aslan'ın haberine göre, uzun süredir Demirtaş’ı ziyaret etmeyen DEM Parti’nin yetkilileri, bu konuda kamuoyunda zaman zaman eleştirilirken, Demirtaş’ı yarın (16 Ekim) eski HDP’nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın ziyaret edeceği öğrenildi.

Buldan’ın ziyaretinden ardından Demirtaş’ı DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları’nın da ziyaret edeceği öğrenildi. Bu ziyaretlerin son yaşanan gelişmelerden sonra artması bekleniyor.