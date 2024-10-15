Kayıp üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedenine ulaşıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da 18 gündür kayıp olan Rojin Kabaiş'in cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

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Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten acı haber geldi.

27 Eylül'den beri haber alınamayan Rojin'in cansız bedeni Van Gölü Mollakasım Köyü sahilinde bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Mollakasım Köyü sahilinde bulundu.

Rojin kızımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

Başörtüsü bulunmuştu

Rojin'i arama çalışmalarının 13. gününde Van Gölü kıyısında başörtüsü bulunmuştu. Rojin'in son görüldüğü noktanın cansız bedeninin bulunduğu yere 15-20 kilometre uzaklıkta olması dikkat çekti.

Ceset ihbarı geldi

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, itfaiye, Kızılay ve gönüllü arama kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ederken, Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi sahilinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’e ait olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD'dan 20 dalgıç ve gemi adamı, 5 gemi, 4 bot, jetski ve sonar cihazlarıyla gölün derinliklerini taranmıştı.