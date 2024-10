Medipol’den meme kanseri farkındalık ayında “umut veren hikayeler”

Medipol Sağlık Grubu, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayına dikkat çekmek farkındalık çalışması yaptı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde “Bana Bir Şey Olmaz Deme, Kanser Farkındalığı İçin El Ele” başlığında düzenlenen söyleşide, gazeteci Fulya Soybaş, influencer Demet Işıl ve Milli atlet Nagihan Karadere umuda dönüşen duygu yüklü hikayelerini anlattı. Söyleşide hastalığın belirtileri ve tedavi süreçleri hakkında katılımcılara detaylı bilgi verildi.

Meme kanseri, her geçen gün daha fazla kişinin yaşamını etkileyen bir hastalık haline geldi. Bununla birlikte, teşhis ve doğru tedavi ile bu mücadelede başarılı olmak mümkün. Bu nedenle Medipol Sağlık Grubu, 1-31 Ekim tarihleri arasında Meme Kanseri Farkındalık Ayına dikkat çekmek için önemli bir etkinlik düzenledi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Bana Bir Şey Olmaz Deme, Kanser Farkındalığı İçin El Ele” başlıklı söyleşide katılımcılar, meme kanseri survivorları gazeteci Fulya Soybaş, influencer Demet Işıl ve Milli atlet Nagihan Karadere’nin umut dolu hikayelerini dinleme fırsatı buldu.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ebru Karcı ve Medipol Mega Üniversite Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Açıkgöz, söyleşide son tedavi yöntemleri, erken tanının önemi ve bu süreçte yaşam kalitesinin artırılmasına dair değerli bilgiler verdi.

“Kendimi ihmal etmişim”

Meme kanseriyle mücadelede her zaman farkındalık çalışmaları yapmaya devam edeceklerini söyleyen Fulya Soybaş, “16 kemoterapi aldım. Şu anda hormon tedavilerim devam ediyor. Erken tanı hayati öneme sahip. Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanmaktadır. Meme kanserine yakalananların sayısı her geçen gün artmaktadır. Kanser olduğumu ilk duyduğumda asla benim başıma gelmez diye düşünüyordum. Kendimi ihmal etmişim. İlk düşündüğüm çocuğumun büyüdüğünü görebilecek miyim oldu.” dedi.

“24 seans kemoterapi gördüm”

30 yaşında meme kanseri olduğunu öğrendiğini ifade eden İnfluencer Demet Işıl, “24 seans kemoterapi gördüm. Sürecim ağır ilerledi. Özellikle bu hastalıkta güçlü olmak çok önemli. Amacım benden sonra bu hastalığa yakalanan kadınlarımızın daha tedbirli ve bilinçli olması. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğim.” diye konuştu.

“Düşüncelerimi her zaman pozitif tuttum”

Hayatının spor ile geçtiğini, 39 yaşında ise meme kanseri tanısının konduğunu dile getiren Milli atlet Nagihan Karadere, “Yapılan kontrollerde hem meme hem de rahim kanseri olduğumu öğrendim. İlk öğrendiğimde rüyada gibiydim. Yaşadığım süreç çok zorlu ve ağır bir süreçti. Bu süre içerisinde hep kızımı düşündüm. Normal hayatıma dönmek için çok mücadele verdim. Düşüncelerimi her zaman pozitif tuttum. Olumsuz bir düşünceyi hayatımdan çıkardım. Sağlığımız için herkes elinden gelenin fazlasını yapmalı.” dedi.

“Uzun süre emzirmek meme kanseri riskini azaltıyor”

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ebru Karcı, “Meme kanserinin her kadının başına gelebileceğini vurgulayan Düzenli muayeneleri asla ihmal etmemeliyiz. Önemli olan bu hastalığın farkında olmak.” dedi. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Açıkgöz, 1990’lı yıllarda 20 kadından birinde görülen meme kanseri, şimdi 8 kadından birinde görülmektedir. Dijital mamografi ile çok daha sağlıklı sonuçlar alıyoruz. 35 yaşından önce doğum yapan kadınlarda ve çocuğunu uzun süre emziren annelerde meme kanseri görülme riski azalmaktadır. Günlük egzersizler ve sağlıklı beslenme gibi alışkanlıklar, meme kanseri riskini azaltmada önemli bir rol oynuyor.” diye konuştu.

Etkinlik öncesinde Meme Kanseri Farkındalık Ayına dikkat çekmek için üzerinde kurdele figürü bulunan kurabiye dağıtıldı. Söyleşinin ardından tüm katılımcılar birlikte gökyüzüne umudu simgeleyen pembe balonlar bırakıldı. Ailesinde kanser öyküsü bulunan ve genetik yatkınlığı belirlenebilecek katılımcılara ücretsiz BRCA testi dağıtıldı.