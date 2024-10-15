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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt: Teklifini kabul ediyoruz

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt: Teklifini kabul ediyoruz

Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu'nun son 2 yıl ve bu ilk 8 haftanın tüm tartışmalı pozisyonlarının belirlenen otoriteler tarafından tartışılması teklifini kabul ettiklerini duyurdu.

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki hakem tartışmaları alevlendi. Sarı lacivertli yönetimin Galatasaray'ın hakemler tarafından kollandığı iddialarına Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'nun teklifi gerilimi tırmandırdı.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamalarına Fenerbahçe'den resmi sitesi aracılığıyla cevap geldi. Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle;

"NTV kanalında gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İbrahim Hatipoğlu’nun önerisine yönelik açıklamamızdır.

Sn. Hatipoğlu’nun “Son 2 yıl ve bu ilk 8 hafta dahil, tüm tartışmalı pozisyonlar, kulüplerin kabul edecekleri otoriteler tarafından değerlendirilsin. Hangi takım hakem hatalarından ne kadar puan kazanmış, ne kadar puan kaybetmiş, çıksın. O zaman gerçekler ortaya çıkar.” teklifini kabul ediyoruz.

Öncelikle ve ivedilikle bu sezondan başlayarak ilk 8 haftanın değerlendirmesini yapmaya hazırız.

İstedikleri isimleri belirleyerek bu teklifi hayata geçirmek için en kısa sürede kendileriyle diyalog ve görüşme dahil her adımı atmaya hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna vurguluyoruz.

Böylelikle; şampiyonluk yarışında Türk futbol tarihinin unutamayacağı skandal hakem hatalarının ve kritik dönemeçlerde yaşananların açıklığa kavuşacağına inanıyoruz."

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