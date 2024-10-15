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Hatay'da karısını gözünü kırpmadan öldürdü, suç aletiyle birlikte yakalandı

Hatay'da karısını gözünü kırpmadan öldürdü, suç aletiyle birlikte yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde karısını tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı.

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Bekbele Mahallesi'nde yaşayan Manal-Hasan Kıyılı çifti arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma esnasında Hasan Kıyılı, tüfekle eşine ateş etti.

Silah sesi duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ile polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Suriye uyruklu 55 yaşındaki Manal Kıyılı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerce zanlı Hasan Kıyılı (67), suç aletiyle gözaltına alındı.

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