Yeni zamlı memur maaşı ortaya çıktı! Bu ödemelerin hepsi kalem kalem artacak
Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025 yılında zam yapılacak. Öğretmen, polis, doktor, hemşire, avukat, mühendis, vaiz maaşları, ocak zammı ile artacak. Ocak 2025 memur maaş zammı aile yardımı, emekli doktor ek ödemesi, Yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım maaşı, hastalara nakdi yardım ve aile çocuk desteği ödemelerini de yukarı çekecek. Bu ödemeler de memur 2025 zammı oranında artacak. İşte memur zammı 2025 maaş hesaplama tablosu.
Yeni zamlı memur maaşları 3 Ocak’ta TÜİK’in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile netleşecek. 6 aylık memur enflasyon farkı ortaya çıkacak. 6 aylık enflasyon farkı ile birlikte yeni memur maaşları ve memur emekli zammı kesinleşecek. Memur maaş hesaplama tablosu komple değişecek. Memur artışı ile tüm ödemeler de zamlanacak.
OCAK 2025 MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA
Memur ve memur emeklileri için şimdilik yüzde 4,95’lik zam oranı kesinleşti. Memur ve memur emeklileri 2025 yılında enflasyona ek olarak toplu sözleşme zammı alacak.
En düşük emekli aylığı son olarak 12.500 lira olurken memur maaşının alt sınırı ise 39 bin liraya ulaşmıştı. Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek.
3 aylık enflasyon yüzde 8,92 olarak netleşmişti. Ocak 2025’te yaklaşık 4 milyon memura yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Milyonlarca kişinin maaş zammı için yüzde 0,99’luk bir orana daha ihtiyaç var.