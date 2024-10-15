Yeni zamlı memur maaşı ortaya çıktı! Bu ödemelerin hepsi kalem kalem artacak

3 aylık enflasyon yüzde 8,92 olarak netleşmişti. Ocak 2025’te yaklaşık 4 milyon memura yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Milyonlarca kişinin maaş zammı için yüzde 0,99’luk bir orana daha ihtiyaç var.