Savunma Sanayi Destekleme Fonu'nda görüşmeler ertelendi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Savunma Sanayii Destekleme Fonu görüşmelerinin ertelendiğini açıkladı. 2025 yılına kalan teklifin daha detaylı ele alınacağını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 100 bin TL ve üzeri kredi kartlarından 750 TL'lik fon alınacağını açıklamıştı.

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Savunma Sanayii Destekleme Fonu görüşmelerinin ertelendiğini açıkladı.

2025 yılına kalan teklif için Güler, "Teklifi daha detaylı ele almak için görüşmeleri sonlandırdık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalışmayla 100 bin TL ve üzerinde limiti olan kredi kartlarından 750 TL'lik Savunma Sanayii Destekleme Fonu alınacağını bildirmişti.