BIST 8.860
DOLAR 34,23
EURO 37,36
ALTIN 2.928,70
HABER /  GÜNCEL

Adnan Oktar davası görüldü: Bir dahaki duruşmada mahkemeye getirilecek!

Adnan Oktar davası görüldü: Bir dahaki duruşmada mahkemeye getirilecek!

Adnan Oktar organize suç örgütünün 'finansal yapılanması'na yönelik davaya bugün devam edildi. Mahkeme, Adnan Oktar ve diğer sanıkların gelecek duruşmada mahkemede hazır bulunmalarına karar vererek duruşmayı 14 Ocak'a erteledi.

Abone ol

Adnan Oktar organize suç örgütünün 'finansal yapılanması'na yönelik yürütülen davaya bugün devam edildi.

Adnan Oktar'ın da bulunduğu 72 sanıklı duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, 7 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Adnan Oktar'ın avukatı, müvekkilinin duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanmasını talep etti. Mahkeme ise bu talebi reddetti.

Avukat olan tutuksuz sanık Seda Nur Şimşeker, mahkemedeki savunmasında, "Hakkımdaki tüm suçlamaları reddediyorum. Ev arkadaşlarımdan biri, evimizin örgüt evi olduğunu söylüyor ama o ev bizim evimiz, örgüt evi değil. Biz üç kız eve çıkmak istedik ve çıktık. Adnan Oktar, benim hayatımda tanıdığım en güzel insan. Bana hakaret ettiği iddiaları da yalan. Adnan Oktar bizi hep el üstünde tutmuştur. Ben bir suç örgütü üyesi değilim" dedi.

Tutuksuz sanık Gamze Gençoğlu ise savunmasında, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Beni gardiyanlıkla suçluyorlar. Ben hiçbir zaman hiçbir grubun üyesi olmadım. Güya benim bulunduğum grup, dış halkada daha serbest olan bir grupmuş. Böyle bir şey yok, örgüte maddi yardım yaptığım iddiası da doğru değil" diye konuştu.

Sanık avukatları, müvekkillerinin banka hesaplarına konulan blokelerin ve müvekkilleri hakkındaki adli kontrollerin kaldırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz iki sanık hakkındaki adli kontrol hükmünün kalkmasına karar verirken, diğer tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol şartlarının devamına hükmetti. Mahkeme, Adnan Oktar dahil başka dosya kapsamında tutuklu olan tüm sanıkların, gelecek duruşmada mahkemeye getirilmelerine karar vererek duruşmayı 14 Ocak'a erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Adnan Oktar, Ulviye Didem Ürer, Tarkan Yavaş ve Alev Babuna'nın aralarında bulunduğu 13 şüphelinin birden fazla kez 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Cinsel taciz', 'Basit cinsel saldırı', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlarından bin 938'er yıldan 2 bin 758 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. 59 şüphelinin 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan 2,5 yıldan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bu sanıklardan 27'sinin 'Nitelikli cinsel saldırı', 8'inin ise 'Cinsel taciz' suçundan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, örgütsel faaliyetler kapsamında elde edildiği belirtilen 261 bin 991 lira ile 310 euro ve 10 bin 465 doların müsadere altında tutulması da istendi.

ÖNCEKİ HABERLER
AİHM, bir Suriyeliyi Yunanistan'a sınır dışı eden Almanya'ya 8 bin avro ceza verdi
AİHM, bir Suriyeliyi Yunanistan'a sınır dışı eden Almanya'ya 8 bin avro ceza verdi
İsrail, Hizbullah'ın hava kuvvetlerinden sorumlu komutanlarından birini öldürdüğünü öne sürdü
İsrail, Hizbullah'ın hava kuvvetlerinden sorumlu komutanlarından birini öldürdüğünü öne sürdü
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın adı Çekmeköy'de millet bahçesinde yaşatılacak
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın adı Çekmeköy'de millet bahçesinde yaşatılacak
İlkokul öğrencisi rehberlik öğretmenine anlattı! Mide bulandıran gerçek ortaya çıktı
İlkokul öğrencisi rehberlik öğretmenine anlattı! Mide bulandıran gerçek ortaya çıktı
Kayıp üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedenine ulaşıldı
Kayıp üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedenine ulaşıldı
Alev alan çamaşır kurutma makinesini merdiven boşluğuna atarak yangının büyümesini önledi
Alev alan çamaşır kurutma makinesini merdiven boşluğuna atarak yangının büyümesini önledi
DEM Parti Eş Genel Başkanları Demirtaş’ı ziyaret edecek
DEM Parti Eş Genel Başkanları Demirtaş’ı ziyaret edecek
Medipol’den meme kanseri farkındalık ayında “umut veren hikayeler”
Medipol’den meme kanseri farkındalık ayında “umut veren hikayeler”
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt: Teklifini kabul ediyoruz
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt: Teklifini kabul ediyoruz
Hatay'da karısını gözünü kırpmadan öldürdü, suç aletiyle birlikte yakalandı
Hatay'da karısını gözünü kırpmadan öldürdü, suç aletiyle birlikte yakalandı
Adana'da eşini ve çocuğunu öldürmüştü! Cani adamın cezası belli oldu
Adana'da eşini ve çocuğunu öldürmüştü! Cani adamın cezası belli oldu
Mustafa Sandal 750 lira için kredi kartı limitini 99 bin liraya düşürdü
Mustafa Sandal 750 lira için kredi kartı limitini 99 bin liraya düşürdü