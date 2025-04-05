Saadet Partisi lideri Arıkan'dan CHP'ye boykot tepkisi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Sadece siyasi tercihleri üzerinden firmaları, esnafları, sanatçıları boykot adı altında hedef göstermeyi, yanlış buluyoruz." dedi.

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Arıkan, partisinin genel merkezinde düzenlenen il başkanları ve il müfettişleri toplantısında, Türkiye'nin ve bölgenin Cumhuriyet tarihinin en zor dönemlerini yaşadığını söyledi.

Milletin umudunu yitirme noktasına geldiğini savunan Arıkan, parti olarak işlerinin bu umudu yeniden yeşertmek ve özgürleştirmek olduğunu anlattı.

Enflasyon rakamları hakkında konuşan Arıkan, "Bakanları ve rakamları değiştirerek ekonomiyi düzeltebileceğinizi sanıyorsunuz ve yine yanılıyorsunuz." diye konuştu.

Arıkan, elektrik ve doğalgaza yapılan zammı eleştirerek, bu zammın mutfağa, salona, çocuk odasına düşen bir gölge olduğunu aktardı.

Ülkede hükümet ve ana muhalefetin boykot gündeminde ortak, boykot listesinde karşıt konumda olduğunu dile getiren Arıkan, "Sadece siyasi tercihleri üzerinden firmaları, esnafları, sanatçıları boykot adı altında hedef göstermeyi, yanlış buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Arıkan, belediyelerdeki yolsuzlukların üzerine gitme konusunda iktidara çağrıda bulunarak, "Eğer gerçekten niyetiniz yolsuzlukları önlemekse gelin parti ayrımı yapmaksızın bütün belediyeleri denetleyelim. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün partilerin temsil edildiği bir komisyon kuralım. Önce büyük şehirleri, sonra tüm şehir ve ilçe belediyelerini incelemeye alalım." değerlendirmesinde bulundu.