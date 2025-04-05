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Bayern Münih'in futbolcusu Thomas Müller kararını açıkladı

Bayern Münih'in futbolcusu Thomas Müller kararını açıkladı

Almanya ekibi Bayern Münih'in Alman futbolcusu Thomas Müller, sezon sonu sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrılacağını açıkladı.

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Müller, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Bayern Münih oyuncusu olarak geçirdiğim 25 yıl, bu yaz sona erecek. Benzersiz deneyimler, harika karşılaşmalar ve unutulmaz zaferlerle şekillenen inanılmaz bir yolculuktu. Bu kariyeri sevgili kulübümle yaptığım için büyük minnettarlık ve sevinç duyuyorum. Kulüp ve harika taraftarlarımızla özel bağımız her zaman kalacak. Gelecek haftalarda lig şampiyonluğunu Münih'e geri getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hadi birlikte yapalım." ifadelerini kullandı.

Bayern Mühih altyapısına 2000'de dahil olan 35 yaşındaki Müller, A takımdaki ilk maçına 2008'de çıktı.

Tüm kariyerini Bavyera ekibinde geçiren Müller, 12 Bundesliga, 8 Almanya Süper Kupa, 6 Almanya Kupası, ikişer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası olmak üzere 32 kupa zaferi yaşadı.

Kulüp tarihinde en fazla resmi maça çıkan oyuncu rekorunu elinde bulunduran Müller, görev yaptığı 743 karşılaşmada 247 gol ve 273 asistlik performans sergiledi.

Thomas Müller, 2014 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadığı Almanya Milli Takımı'nda ise 131 maçta 45 gol kaydetti.

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