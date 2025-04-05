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TRT sözleşmesi detayı! Cem Küçük Aybüke Pusat'ın aylık kazancını açıkladı!

TRT sözleşmesi detayı! Cem Küçük Aybüke Pusat'ın aylık kazancını açıkladı!

Devlet kanalında çalışan oyuncuların boykota destek veremeyeceğini söyleyen gazeteci Cem Küçük, Aybüke Pusat'ın TRT'deki kazancını açıkladı.

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 Aybüke Pusat, TRT’deki Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarılmıştı. Gazeteci Cem Küçük,  boykota destek verdiği gerekçesiyle dizinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat'a eleştirilerde bulundu.

TGRT Haber'deki Medya Kritik programında konuşan Cem Küçük, "Konuşmalarımın tamamına bakmıyorlar. Konuşmalarımı kesip biçiyorlar" dedi.

"TRT'den ayda 2 milyon TL kazanıyor"

Aybüke Pusat'ın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına da itiraz ettiğini ama buna rağmen TRT'nin herhangi bir yaptırım uygulamadığını vurgulayan Küçük, "Kanal yönetimi herhangi bir şey yapmamış, görüşünü biliyor, başrol vermiş. Önden çekilen 2 bölümün ücretini de almış. TRT bölüm başına 500 bin TL veriyor, ayda 2 milyon eder" ifadelerini kullandı.

"Devlet kanalında çalışıp boykot edemezsin"

TRT'de çalışanların bir siyasi partinin propagandasını yapamayacağını dile getiren Cem Küçük, "Devletin kanalında çalışıp bir de boykota katılamazsın. İzlemeyin bu kanalları derken kendi kanalını da boykot ediyor. Hem TRT’de çalışıp hem de nasıl TRT’nin boykotunu yapıyorsun? Bu AK Parti için de MHP için de geçerli" dedi.

TRT yönetiminden öğrendiği bilgiyi paylaşan Cem Küçük şunları söyledi:

"Bu oyuncuların TRT ile ‘Siyaset yapamazsın’ sözleşmesi varmış. TRT’de çalışan biri siyasi parti propagandası yapamaz. Kovulma gerekçesi bu aslında. Madem muhalifsin niye TRT'de çalışıyorsun? Terörle ilgili, kadın haklarıyla ilgili olur anlarım. Bütün bunlar niye? Ekrem İmamoğlu tutuklandığı için. Kardeşim bırak adam yargılansın."

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