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Tokat'ta 17 öğrenci hastanelik oldu! Yedikleri pasta...

Tokat'ta 17 öğrenci hastanelik oldu! Yedikleri pasta...

Tokat'ın Zile ilçesinde doğum günü pastasından yiyen 17 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 14 öğrenci taburcu edilirken, 3 öğrenci müşahede altında tutuluyor.

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Tokat'ın Zile ilçesinde arkadaşlarının getirdiği doğum günü pastasından yiyen ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 17 öğrenciden 14'ü taburcu edildi.

İlçedeki Fevzi Çakmak Ortaokulu'nda bir öğrenci doğum günü için evde yaptırdığı yaş pastayı sınıfa getirdi.

Pastayı yiyen 17 öğrencide bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görülmesi üzerine durum okul yöneticilerine bildirildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle öğrenciler, Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencilerden 14'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi, 3 öğrencinin ise müşahede altında tutulduğu belirtildi.

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