BIST 8.860
DOLAR 34,22
EURO 37,30
ALTIN 2.927,65
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Önderoğlu'nun Dikmen'deki evinin önünde, aile büyükleri, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Valisi Vasip Şahin ve partililer karşıladı.

Basına kapalı yaklaşık 30 dakika süren ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önderoğlu ailesine taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyarette Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da eşlik etti.

Erdoğan, taziyenin ardından Dikmen Caddesi'ndeki taksi durağına ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra, Önderoğlu ile aynı kazada yaralanan ve tedavisi İbni Sina Hastanesinde devam eden AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ayşenur Gök'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.​​​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
Esenler’de boşaltılan binada çatı çöktü
Esenler’de boşaltılan binada çatı çöktü
Mardin'de feci kaza: Yaralılar var
Mardin'de feci kaza: Yaralılar var
ABD'den İsrail'e askeri yardım tehdidi: Yardımlara izin vermezseniz...
ABD'den İsrail'e askeri yardım tehdidi: Yardımlara izin vermezseniz...
Antalya'da şiddetli deprem!
Antalya'da şiddetli deprem!
ABD mahkemesinden Timur Cihantimur kararı
ABD mahkemesinden Timur Cihantimur kararı
Tokat'ta 17 öğrenci hastanelik oldu! Yedikleri pasta...
Tokat'ta 17 öğrenci hastanelik oldu! Yedikleri pasta...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz riski görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz riski görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz
Savunma Sanayi Destekleme Fonu'nda görüşmeler ertelendi
Savunma Sanayi Destekleme Fonu'nda görüşmeler ertelendi
Esra Erol'a yönelik tehdit içerikli video paylaşan kişi yakalandı
Esra Erol'a yönelik tehdit içerikli video paylaşan kişi yakalandı
Pendik'te yaşandı! Down sendromlu çocuk, 40 günlük bebeği camdan attı
Pendik'te yaşandı! Down sendromlu çocuk, 40 günlük bebeği camdan attı
Adnan Oktar davası görüldü: Bir dahaki duruşmada mahkemeye getirilecek!
Adnan Oktar davası görüldü: Bir dahaki duruşmada mahkemeye getirilecek!
AİHM, bir Suriyeliyi Yunanistan'a sınır dışı eden Almanya'ya 8 bin avro ceza verdi
AİHM, bir Suriyeliyi Yunanistan'a sınır dışı eden Almanya'ya 8 bin avro ceza verdi