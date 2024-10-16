BIST 8.860
DOLAR 34,21
EURO 37,31
ALTIN 2.929,09
HABER /  GÜNCEL

Eşi tarafından bıçaklanan kadın 27 gün sonra hayatını kaybetti

Eşi tarafından bıçaklanan kadın 27 gün sonra hayatını kaybetti

Çankırı'da dini nikahlı eşi tarafından bıçakla yaralanan Dilek Dikmen, 27 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Aydın Yücedağ tutuklandı.

Abone ol

Çankırı'da dini nikahlı eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede 27 gün sonra yaşamını yitirdi.

Abdülhalik Renda Mahallesi Zafer Caddesi'nde 18 Eylül'de Aydın Yücedağ (49), dini nikahlı eşi Dilek Dikmen'i (45) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı kadın ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edilen kadın, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aydın Yücedağ, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bitlis'te elektrik trafosuna yıldırım düştü: Yaralılar var
Bitlis'te elektrik trafosuna yıldırım düştü: Yaralılar var
ABD'den İsrail'e bir tepki daha: Kabul edilemez...
ABD'den İsrail'e bir tepki daha: Kabul edilemez...
Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti
Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyareti
Esenler’de boşaltılan binada çatı çöktü
Esenler’de boşaltılan binada çatı çöktü
Mardin'de feci kaza: Yaralılar var
Mardin'de feci kaza: Yaralılar var
ABD'den İsrail'e askeri yardım tehdidi: Yardımlara izin vermezseniz...
ABD'den İsrail'e askeri yardım tehdidi: Yardımlara izin vermezseniz...
Antalya'da şiddetli deprem!
Antalya'da şiddetli deprem!
ABD mahkemesinden Timur Cihantimur kararı
ABD mahkemesinden Timur Cihantimur kararı
Tokat'ta 17 öğrenci hastanelik oldu! Yedikleri pasta...
Tokat'ta 17 öğrenci hastanelik oldu! Yedikleri pasta...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz riski görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz riski görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz
Savunma Sanayi Destekleme Fonu'nda görüşmeler ertelendi
Savunma Sanayi Destekleme Fonu'nda görüşmeler ertelendi