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ABD'den İsrail'e bir tepki daha: Kabul edilemez...

ABD'den İsrail'e bir tepki daha: Kabul edilemez...

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail dahil herkesin BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) rolüne saygı duyması gerektiğini belirtti. Kirby, İsrail'in UNIFIL'e yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu vurgularken, İsrail'e bu konuda baskı yaptıklarını söyledi.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail dahil herkesin Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) rolüne saygı duyması gerektiğini söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, İsrail'in UNIFIL unsurlarına yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"UNIFIL, Lübnan'da barışı koruma anlamında önemli bir rol oynuyor. Biz bu role saygı duyuyoruz ve İsrail dahil herkesin bu role saygı duymasını istiyoruz." diyen Kirby, bu konudaki endişelerini İsrail tarafına açıkça dile getirdiklerini belirtti.

İsrail ordusunun Beyrut'ta nüfusun yoğun olduğu bölgelerde Hizbullah'a karşı "operasyon" yaparken dikkatli olması gerektiğini dile getirdiklerini söyleyen Kirby, "Onlar (İsrail askerleri) bu operasyonlarını sivillerin veya BM barış gücü unsurlarının hayatlarını tehlikeye atmayacak şekilde yapma sorumluluğunu da taşıyor." diye konuştu.

İsrail ordusunun son günlerdeki saldırılarında bazı Lübnan askerlerinin de hayatını kaybettiğini hatırlatan Amerikalı danışman, "Bu kabul edilemez ve bu konuda daha fazla detay için İsraillilere baskı yapıyoruz." dedi.

İsrail, UNIFIL'i hedef aldı

UNIFIL, 10 Ekim'de, İsrail ordusunun, bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, 13 Ekim'de Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL tesislerine baskın düzenleyerek, tesisin kapılarını tanklarla tahrip etmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konuyla ilgili son açıklamasında, İsrail'in BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne saldırılarının "bir savaş suçu oluşturabileceğini" söylemişti.

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