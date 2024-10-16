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Polonya-Hırvatistan maçında 6 gol Fenerbahçeli Szymanski boş geçmedi

Polonya-Hırvatistan maçında 6 gol Fenerbahçeli Szymanski boş geçmedi

Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 6 gollü nefes kesen karşılaşmada Polonya ile Hırvatistan 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi Polonya'nın gollerini Piotr Zielinski, Nicolo Zalewski ve Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski kaydetti.

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Konuk ekip Hırvatistan ise gollerini Borna Sosa, Petar Sucic ve Martin Baturina'nın ayağından buldu.

Hırvatistan'ın sarı lacivertli file bekçisi Dominik Livakovic, müsabakanın 76.dakikasında kalesinden açılarak Lewandowski’ye yaptığı sert müdahalenin ardından hakem Alejandro Hernandez tarafından kırmızı kart görerek oyun dışı kalarak takımını 10 kişi bıraktı.

Gruptaki diğer maçta ise İskoçya ile Portekiz 0-0 berabere kaldı. 1. Grup'ta 10 puanı bulunan Portekiz lider durumda bulunuyor. Bu beraberliğin ardından ise Hırvatistan 7, Polonya 4 puana yükseldi. Grubun bir diğer temsilcisi İskoçya ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

Grubun bir sonraki maçında Hırvatistan, İskoçya'ya deplasmanına giderken, Polonya ise deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

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