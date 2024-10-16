Asgari ücret zammında 3 farklı senaryo ortaya çıktı

2025 asgari ücreüi için yıl sonuna yaklaştıkça, enflasyon rakamları üzerinden çeşitli tahminler gündeme gelmeye başladı. Asgari ücretle ilgili zam oranları konusunda yüzde 20 ile yüzde 50 arasında değişen tahminler konuşuluyor.

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Yeni asgari ücret artışının 2024 yılında gerçekleşen enflasyona mı yoksa 2025 yılı için beklenen enflasyon oranına mı göre yapılacağı büyük merak konusu.

2024 yılı için asgari ücrete bir ara zam yapılmadığı biliniyor. Ancak yıl sonuna yaklaştıkça yeni asgari ücret zammı ile ilgili beklentiler artmaya başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçen yıl aralık ayında nasıl bir yol izlediysek, bu yıl da benzer bir yol izleyeceğiz. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyecek bir ücret seviyesi belirleyeceğiz" dedi. Bakan Işıkhan, hedeflerinin vatandaşın satın alma gücünü korumak olduğunu vurguladı.

Yıl sonu enflasyonu üzerine senaryolar

Milliyet'e konuşan sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz, asgari ücret zammına ilişkin üç farklı senaryo üzerinde durdu. 2024 yılı sonunda enflasyon yüzde 41.5 olarak tahmin edilse de yılın geri kalanında aylık bazda yüzde 1, yüzde 2 veya yüzde 3 oranında artışlar gerçekleşirse yıl sonu enflasyonu yüzde 39.98 ile yüzde 48.45 arasında değişebilir. Merkez Bankası'nın Ekim ayı anketine göre ise yıl sonu enflasyonun yüzde 44.11 seviyesinde olacağı öngörülüyor.

Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Olacak?

Asgari ücretle ilgili zam oranları konusunda yüzde 20 ile yüzde 50 arasında değişen tahminler konuşuluyor. Eğer yüzde 30 zam yapılırsa yeni asgari ücret 22 bin 102 TL olacak. Yüzde 40 oranında zam yapılırsa bu rakam 23 bin 802 TL’ye yükselecek. Ancak, bazı uzmanlar %45'lik bir artışın mümkün olduğunu, bu durumda asgari ücretin 24 bin 652 TL’ye çıkacağını ifade ediyor.