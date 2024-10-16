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Kastamonu'da polis memuru, eşini tabancayla vurarak öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kastamonu'da polis memuru, eşini tabancayla vurarak öldürdü

Kastamonu'da polis E.T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında tartışma çıktı. E.T. beylik tabancası ile 1 çocuk annesi Burçin Sevgi T.'ye ateş etti. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, polis memuru E.T. tabancayla emniyete teslim oldu.

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Alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E.T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

E.T, beylik tabancasıyla eşini vurdu. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan polis memuru, eşini vurduğunu söyledi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Burçin Sevgi T'nin cesedi, otopsi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis memuru E.T. ise tabancayla emniyete teslim oldu.

Çiftin 3 yaşında bir kızları olduğu öğrenildi. Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 Ekim saat 17.00 sıralarında ilimiz Saraçlar Mahallesi'nde yaşanan olayda polis memuru E.T, aralarında çıkan tartışma sonucu eşi B.S.T'ye silahla ateş etmiş ve B.S.T. olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Güvenlik güçlerimizce E.T, olayda kullandığı silahla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz."

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