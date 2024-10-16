Oyuncu Meltem Miraloğlu: Amerika'da rehin tutuluyorum

"Hayat Devam Ediyor" dizisiyle ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, ABD'de kimlik ve belgelerinin çalındığını ve bu nedenle Türkiye'ye dönemediğini öne sürdü.

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'Hayat Devam Ediyor' dizisiyle tanınan oyuncu Meltem Miraloğlu, yaptığı açıklama ile sevenlerini şoke etti. Oyuncu, kimlik ve belgelerinin çalındığını iddia ederek ABD'de rehin tutulduğunu belirtti.

Magazin Burada'nın haberine göre Miraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben Meltem Miraloğlu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Diyarbakır’da doğdum. Çocukluğumdan beri ayrılmaz bir bütün olan tiyatro, sinema, dizi üçgenine emek vermekteyim. Başrolünü oynadığım dizi, sinema karakteriyle 13 ülkede her hafta milyonlar tarafından sürekli izlenme rekorları kırarak sanat dünyasında kendime yer buldum. Ben, bu konuşmayı basına röportajdan ziyade tüm televizyonlara suç duyurusunda bulunduğum için yaptığımı belirtmek isterim."

Oyuncu sözlerini, "Amacım tüm bu videolarımın İngilizce altyazı yapılarak bir bütün halinde Immigration Federal Supreme Court İnsan Hakları hâkimine ulaştırılmasıdır. Tarafıma avukat sağlanması ve haklarımı savunmak istiyorum. Kimliklerim çalınarak rehin tutulduğum ABD'de Türkiye’ye girişim engelleniyor. ABD vatandaşlığımı alıp özgürlüğüme kavuşmak istiyorum" diye tamamladı.

Meltem Miraloğlu 2019 yılında, kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile evlenerek gündem olmuştu.