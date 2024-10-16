Rojin'in sır ölümünün ardından abisi kimsenin bilmediği detayı anlattı

Önce Narin ardından Rojin… Türkiye iki kayıp haberinden de istediği haberi alamadı. 18 günün ardından kayıp Rojin'in cansız bedeni sahilde bulundu. Ancak Rojin'le ilgili şüpheler daha da arttı. Ağabeyi Servet, Rojin'in sudan korktuğunu açıkladı. Ayrıca ağabeye göre Rojin intihar etmedi, öldürüldü...

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a gelip 25 Eylül günü yurda yerleşti. 27 Eylül günü ise kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan ve turnikeden geçtiği sırada telefonla ilgilendiği görülen Rojin'in kaybolmasından 18 gün sonra acı haber geldi.

Van Gölü kıyısında başörtüsü bulunan Kabaiş’in cansız bedeninin ise dün Mollakasım Mahallesi’ndeki bahçıvan arkadaşını ziyarete giden Mehmet Emin Ankay tarafından bulunduğu ortaya çıktı.

Karartıyı gördü jandarmaya haber verdi

Saat 14.10 sıralarında bahçıvan arkadaşının bahçeyi sularken kendisinin de Van Gölü sahilinde bir karartı gördüğünü dile getiren Ankay, ne olduğunu merak ederek yaklaşınca ceset olduğunu fark ederek jandarmaya haber verdiğini söyledi. Ankay, jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin kayıp Rojin’e ait olduğunun belirlendiğini ifade etti.

Akıllarda tek bir soru...

Bu gelişme sonrası 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin'in nasıl öldüğü merak konusu oldu. Rojin bir cinayete mi kurban gitti yoksa yüzmek için girdiği Van Gölü'nde boğuldu mu?

18 gün sonra ortaya çıkan genç kızın cansız bedeninin yurda 20 kilometrelik bir sahilde bulunması, cinayet ihtimalini akıllara getirirken kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için genç kızın naaşı, adli tıp kurumuna gönderildi. Rojin Kabaiş'in cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

Ağabeyi: Kardeşimi öldürdüler

Gazeteci Didem Arslan Yılmaz, televizyon programında Rojin'in bedeninin bulunduğu yerin görüntüsünü yayınladı ve konumla yurt arasındaki mesafenin 20 kilometre olduğu kaydedildi.

Rojin'in abisi Servet acı haberi canlı yayın sırasında aldığını ve kardeşinin sudan korktuğunu dile getirdi. Acılı abinin "Kardeşimi öldürdüler" sözleri dikkat çekti.