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İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde sisin de etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

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Kentin bazı bölgelerinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı görülürken, sürücüler kontrollü ilerledi.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında trafik her iki yönde ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında trafik adım adım ilerliyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinde trafik yoğunluğu Çamlıca ve Ataşehir ayrımlarından başlıyor.

Avrasya Tüneli gişelerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Çağlayan ve Beylikdüzü mevkilerinde çift yönlü bölgesel yoğunluklar yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda ise Bahçeşehir'de Ankara istikametinde ve Haramidere'deki bağlantı yolunda araçlar güçlükle ilerliyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 58, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78'e kadar ulaştı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 65 ölçüldü.

Toplu taşıma araçlarında yolcu yoğunluğu

İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınırken, Şehit Hatları bazı vapur seferlerinin ikinci duyuruya kadar yapılamayacağını bildirdi.

Diğer toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyenler, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray'da da yoğunluk oluşturdu. Toplu taşıma araçlarına binmek için turnikelerden geçenler, kalabalıkla karşılaştı.

Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının bulunduğu noktalarda da yoğunluk oluştu.

Metrobüs hattının Altunizade durağı ile M-5 Üsküdar-Samandıra Metro hattında Altunizade yönünde sıkışıklık gözlendi.

Uzunçayır metrobüs durağında, metro ve İETT otobüslerine aktarma yapmak isteyen vatandaşlar kalabalık oluşturdu.

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