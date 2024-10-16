İşte AK Parti'nin asgari ücret için düşündüğü rakam! Fatih Portakal kulis dedi duyurdu
2025 asgari ücret zammı kaç TL olacak? Zam oranı yüzde kaç olacak? Genci, yaşlısı, evlisi, bekarı... milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı için AK Parti'nin düşündüğü rakam ortaya çıktı. Kulislerde iki seçenekten birinin olacağı konuşulurken, Fatih Portakal'ın ortaya attığı rakam ve oran ise gündem oldu. Canlı yayında kağıt kalem alarak hesap yapan Portakal "Bu oranda zam yapmak zorundalar" derken, 2025 asgari ücret zammı tahminlerinde ilk kez bu rakamlara çıkılmış oldu.
Asgari ücret kaç TL olacak? 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Genci, yaşlısı, evlisi, bekarı... milyonlarca çalışan bu sorulara yanıt arıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına 75 gün gibi bir süre kalırken, masaya gelecek rakamlar da belli olmaya başladı.
AK Parti kulislerinde 2025 asgari ücretin kaç TL olacağıyla ilgili konuşulan rakamlar ortaya çıkarken, Sözcü TV ana haber sunucusu Fatih Portakal'dan çok konuşulacak rakam ve tahmin çıkışı geldi. İlk kez bu rakamların telafuz edilmesi dikkat çekerken; Portakal, canlı yayında tek tek hesap yaparak anlattı. Portakal, "Asgari ücrete yüzde 80 zam yapmak zorundalar" ifadelerini kullanırken, bu rakamın ise 30 bin 600 TL olduğunu açıkladı. İşte milyonların beklediği 2025 asgari ücret zammı için kulislerde öne çıkan son rakamlar...
2024 yılında ara zam yapılmadı, asgari ücret eridikçe eridi. Milyonların gözü kulağı Ocak ayına çevrilirken, geçimi kolaylaştıracak bir zam beklentisi içine girildi.
ASGARİ ÜCRET 25 BİN TL Mİ OLACAK?
AK Parti kulislerinde konuşulan rakamsa beklentilerin çok altında. Kulislerde 2025 asgari ücret zammı için konuşulan rakamın 23 bin TL ile 25 bin TL arasında olduğu öğrenildi.