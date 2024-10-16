İşte AK Parti'nin asgari ücret için düşündüğü rakam! Fatih Portakal kulis dedi duyurdu

AK Parti kulislerinde 2025 asgari ücretin kaç TL olacağıyla ilgili konuşulan rakamlar ortaya çıkarken, Sözcü TV ana haber sunucusu Fatih Portakal'dan çok konuşulacak rakam ve tahmin çıkışı geldi. İlk kez bu rakamların telafuz edilmesi dikkat çekerken; Portakal, canlı yayında tek tek hesap yaparak anlattı. Portakal, "Asgari ücrete yüzde 80 zam yapmak zorundalar" ifadelerini kullanırken, bu rakamın ise 30 bin 600 TL olduğunu açıkladı. İşte milyonların beklediği 2025 asgari ücret zammı için kulislerde öne çıkan son rakamlar...